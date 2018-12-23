Настоящая военная элита в Украине появится только тогда, когда будет делаться ставка на сильные и свободные личности, - Юрий Бутусов

23 декабря, 2018, 18:49

Сейчас в Украине есть все предпосылки для появления собственной качественно новой военной элиты, но для этого не хватает политической воли, необходимой для применения новых подходов к кадровой политике в армии

Об этом заявил военный эксперт, главный редактор портала Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире программы "Политический маринад" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой на телеканале Еспресо.TV .

"Благодаря войне у нас есть большое количество людей, которые доказали в армии свой профессионализм, свою мотивацию, но элита должна быть государственным проектом. Элиту без государства в армии не создать. Пока не будет принята концепция реформирования армии, пока новые принципы создания военной элиты не будут введены, пока будут править принципы советской армии, поскольку до сих пор нами управляют советские генералы с советским мышлением и непониманием того, что такое личность, что такое лидерство в современном мире, никакой элиты мы сформировать не можем", - пояснил он.

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Как отметил Бутусов, проблема в том, что у нас струкутра общества и структура армии "это колхозная структура".

"В этом колхозе есть разные люди, есть хорошие люди, передовики производства, на них все смотрят, это иконы, есть лентяи, бездари, а еще серая масса, которая постоянно балансирует между одними и другими. Это еще не элиты, но у нас уже есть с кого эту элиты создавать. Элита - это всегда система, это комплекс принципов и взглядов. Вот этого комплекса у нас пока нет ", - добавил журналист.

"Мы накануне прыжка. Но когда этот прыжок будет сделан? Возможно, надо выборы провести", - подытожил Бутусов.