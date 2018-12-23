На трассе "Ривне-Луцк" перевернулась маршрутка с 10 пассажирами
37-летний водитель легковушки Mercedes, житель села Гремячее Киверцовского района, двигаясь в направлении Луцка, во время обгона маршрутки Mercedes-Benz Sprinter сообщением "Ривне-Луцк" под управлением 50-летнего жителя села Олыка Волынской области, допустил занос авто и, потеряв над ним контроль, столкнулся с автобусом, передает подробности ривненское Радио Трек .
В результате столкновения маршрутное такси отбросило в металлическое ограждение и оно упало на бок.
На момент столкновения в маршрутном автобусе находились десять пассажиров. Травмы получила 54-летняя жительница - у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. После оказания необходимой медицинской помощи женщину отпустили.
Другие девять пассажиров пересели на другую маршрутку.
У обоих водителей отобрали образцы крови на предмет определения опьянения, впрочем по внешним признакам они были трезвыми.
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