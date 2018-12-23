Макрон обещает "желтым жилетам" жесткие меры
23 декабря, 2018, 13:47
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что правительство страны примет жесткие меры в отношении тех лиц, которые устраивали погромы во время манифестаций "желтых жилетов"
Такое заявление он сделал во время посещения Чада, передает телеканал BFM TV .
"Я внимательно следил в течение всего дня за тем, что происходило в стране, и меня об этом информировал министр внутренних дел. Совершенно очевидно, что французской юстицией будут приняты очень жесткие меры в отношении правонарушителей", - сказал Макрона.
По его словам, Франции сейчас необходимо, чтобы воцарился "порядок и согласие".
"Страна нуждается в общем согласии, единстве, совместном продвижении к важным коллективным целям. Важно сейчас добиться примирения и ликвидировать разногласия", - добавил французский президент.
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