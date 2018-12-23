Макрон обещает "желтым жилетам" жесткие меры

23 декабря, 2018, 13:47

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что правительство страны примет жесткие меры в отношении тех лиц, которые устраивали погромы во время манифестаций "желтых жилетов"

Такое заявление он сделал во время посещения Чада, передает телеканал BFM TV .

"Я внимательно следил в течение всего дня за тем, что происходило в стране, и меня об этом информировал министр внутренних дел. Совершенно очевидно, что французской юстицией будут приняты очень жесткие меры в отношении правонарушителей", - сказал Макрона.

По его словам, Франции сейчас необходимо, чтобы воцарился "порядок и согласие".

"Страна нуждается в общем согласии, единстве, совместном продвижении к важным коллективным целям. Важно сейчас добиться примирения и ликвидировать разногласия", - добавил французский президент.