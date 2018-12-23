Космические сокровища: ученые нашли планеты из драгоценных камней
Как пишет Science Alert , возможно, они блестящие.
На данный момент ученые нашли только три планеты, на которых предположительно много драгоценностей. Первая - HD 219134 b, находится нарасстоянии в 21 световой год от Земли, в созвездии Кассиопеи. Вторая планета - 55 Cancri e - расположена на расстоянии 41-го светового года. Третья, WASP-47 e, наиболее удаленная - за 870 световых лет от нашей планеты.
Все три планеты относятся к типу суперземель - плотные планеты, как Земля и Марс, с высокой долей камней, металлов или их сочетаний, только значительно крупнее (но все же меньше Нептуна).
Эта выборка отличается тем, что планеты вращаются вокруг места своего образования и имеют совсем другой состав, чем у планет Солнечной системы. Например, ядро Земли состоит из железо-никелевого сплава, а ядра этих планет богаты кальцием и алюминием. Это во много раз увеличивает вероятность того, что в них содержится много сапфиров и рубинов, образованных из оксида алюминия.
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