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Княжицкий: Гуцульщина должна стать культурным центром Украины и Восточной и Центральной Европы

Об этом сказал глава Комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Украины Николай Княжицкий в воскресенье, 23 декабря во время открытия "Дней украинского кино" в Верховине. Кинофестиваль проходит на Гуцульщине уже в третий раз и продлится с 23 по 25 декабря

"Почему год назад мы решили привезти сюда современное украинское кино? Потому что очевидно, что эти места, где живут прекрасные люди, во все времена влюбляли в себя представителей украинской и европейской элиты. Сюда всегда приезжали интеллектуалы, чтобы полюбоваться карпатскими пейзажами и познакомиться с уникальной гуцульской культурой. Именно здесь и рождалось украинское кино", - сказал Николай Княжицкий.

Он также отметил, что много этнических групп украинцев было уничтожено, однако гуцулы пережили сложные времена, но сохранили свою культуру и традиции.

"У меня всегда было желание привезти сюда многих известных людей и сделать это место культурной столицей не только Украины, но и Восточной и Центральной Европы. И мы уже начали это делать, хотя это и непросто, ведь здесь не то чтобы только кинотеатра нет,  а  нет культурного дома. мы проводим кинофестиваль в обычной школе. Однако, не надо ждать, пока кто-то что-то построит. Надо развивать этот край. И сегодня мы проводим "Дни украинского кино" здесь уже в третий раз. Также проводили научно-практическую конференцию и музыкальный фестиваль", - также отметил уверенный народный  депутат Украины.

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Жители высокогорных карпатских сел, Верховины, Косово и Снятина, где нет кинотеатров, смогут бесплатно посмотреть последние украинские премьеры и пообщаться с актерами-исполнителями главных ролей в этих лентах.

В частности, Олег Москаленко вечером открытия "Дней украинского кино" представил фильм "Дикое поле", где он сыграл главную роль.

"Дикое поле", "Похищенная принцесса Руслан и Людмила", "Бешеная свадьба" покажут в Косово и Снятине. В Верховине, кроме этих лент, продемонстрируют фильм "Легенда Карпат".

Напомним, впервые "Дни украинского кино" прошли в Верховине в прошлом году. Прошлогодние фильмы "Киборги", "Сторожевая застава", "Чужая молитва", "Граница" и др. представили создатели этих картин около трем тысячам горцев и жителей окрестных сел. Летом показы украинского кино прошли в с. Криворивня в рамках Первого Международного форума Центральной и Восточной Европы "ViaCarpatia".

Инициатор проекта - Глава Комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Украины Николай Княжицкий

Соорганизатор - ОО "Всеукраинский демократический форум»

При поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Ивано-Франковской ОГА, Верховинского районного совета и администрации

Информационный партнер - телеканал "Еспресо".

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