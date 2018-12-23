Карпаты всегда были и остаются столицей украинского кино, - Княжицкий

23 декабря, 2018, 14:22

Об этом сказал глава Комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Украины Николай Княжицкий в воскресенье, 23 декабря, во время открытия музея кинофильма "Олекса Довбуш" в Верховине

По мнению народного депутата Украины, самое интересное в этом музее - мультимедийный экран, ведь важно, чтобы современные музеи становились интересными местами, куда бы приходили люди общаться и смотреть фильмы.

Инициаторы создания музея Николай Данилюк и Владимир Сумарук, представители районного совета, отмечают, что в музее будут демонстрироваться фильмы, которые были сняты в Карпатах о Гуцульщине. Верховина уже в течение 200 лет является столицей Гуцульской культуры. И по мнению владельцев музея - очень важно не только ее сохранить, но и сделать так, чтобы о ней узнало как можно больше людей.

"Очень символично, что в этот день мы открываем музей фильма "Олекса Довбуш". Ведь сегодня начинаются уже третьи "Дни украинского кино" в Верховине. Этот фестиваль отличается от других тем, что делается не для участников съемочных групп. В первую очередь это фестиваль делается для зрителей, - также подчеркнул Николай Княжицкий.

Он также отметил, съемки на Гуцульщине не остановились. Карпатская тематика будет жить всегда в украинском кино, которое сейчас возрождается.

"В Карпатах сейчас снимается много не только украинских, но и европейских лент. Те люди, кто приедут сюда как туристы, посетят музеи кинофильмов - будут видеть процесс создания кино и чувствовать магию кинопроцесса и гор", - подытожил глава Комитета по вопросам культуры и духовности.

Напомним, "Олекса Довбуш" - фильм Виктора Иванова, снятый киностудией им. А. Довженко в 1959 году о предводителе повстанцев. Основные съемки кинокартины проходили именно в Верховине и Криворивне - высокогорных селах Ивано-Франковской области.