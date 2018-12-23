Камера, которую нужно собрать самому: Leica и Lego выпустили новый конструктор

23 декабря, 2018, 19:35

Торговая площадка Leica Miami Store начала продавать комплекты Lego в виде камеры Leica M10-P

Об этом говорится на портале Digital Camera World.

После сложения камера имеет размеры 7,6 x 5 x 3,2 сантиметра и весит около 50 граммов. Конструктор выпускается в сером и коричневом цветах. Единственное, что отличает его от оригинальной модели - отсутствие знаменитой красной точки на корпусе.

Кроме стандартных блоков, Lego выпустила детали в виде линзы, дисплея и объектива. Это неофициальные наборы и продаются без инструкции. Цена такого конструктора составляет $ 45. Цена оригинальной камеры может достигать нескольких тысяч долларов, и такие конструкторы уже прозвали "Leica для бедных".