Ежегодно из-за курения в мире умирает 6 млн человек - ООН
23 декабря, 2018, 16:56
В Организации объединенных наций заявили, что из-за курения в мире ежегодно умирает 6 млн человек
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
"Эпидемия курения занимает около 6 млн жизней в год: 5 млн умирают от непосредственного воздействия табака, еще 600 тыс. смертей происходит среди пассивных курильщиков", - заявили в ООН.
По данным организации, мировые экономические потери от курения превышают 1,4 триллиона долларов в год.
- Напомним, с июля 2019 года в Украине снова вырастет акциз на сигареты.
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