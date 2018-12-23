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Ежегодно из-за курения в мире умирает 6 млн человек - ООН


фото: radiosvoboda.org
В Организации объединенных наций заявили, что из-за курения в мире ежегодно умирает 6 млн человек

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"Эпидемия курения занимает около 6 млн жизней в год: 5 млн умирают от непосредственного воздействия табака, еще 600 тыс. смертей происходит среди пассивных курильщиков", - заявили в ООН.

По данным организации, мировые экономические потери от курения превышают 1,4 триллиона долларов в год.

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