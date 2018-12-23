Черногория также хочет автокефалии для своей православной церкви

23 декабря, 2018, 18:12

Президент Черногории Мило Джуканович намерен добиваться автокефалии для местной православной церкви

Об этом сообщает ТСН .

Власти Черногории будут добиваться восстановления автокефальной Черногорской православной церкви, потому что Сербская православная церковь подрывает независимость страны. Об этом заявил президент Черногории Мило Джуканович, передает RTCG.

"Сербская православная церковь очень настойчиво подрывает черногорскую независимость. Я считаю, что необходимо продолжить работу по восстановлению автокефальной Черногорской православной церкви, и государство будет заниматься этим и нести за это ответственность", - сказал Джуканович.

Черногорская православная церковь не имеет признания, хотя объявила об автокефалии в 1993 году. При этом Сербская православная церковь является господствующей в Черногории.