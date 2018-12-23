Британское судно-разведчик может пройти через Керченский пролив. Чтобы проверить Россию, - Грымчак
23 декабря, 2018, 10:12
Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак предложил проверить реакцию России, в случае, если разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo, который прибыл в порт Одессы 19 декабря, осуществит проход через Керченский пролив
Об этом он заявил в эфире телеканала Прямой .
"Когда говорят, что Россия не позволит проход английского судна, у меня возникает одно замечание: а кто-нибудь пробовал пройти?... И интересно, если этот корабль пойдет в караване, как дальше они будут реагировать?" - отметил Грымчак.
Он также отметил, что HMS Echo не имеет вооружения. Кроме того, по словам замминистра, на это судно не распространяется действие конвенции Монтре о статусе черноморских проливов, по которой срок пребывания военных кораблей ограничен 21 сутками.
Согласно данным MarineTraffic, британский разведывательный корабль HMS Echo прибыл в порт Одессы 19 декабря.
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