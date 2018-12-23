Бой Уайт - Чисора: потенциальный соперник Усика безжалостно нокаутировал соперника

23 декабря, 2018, 15:30

В Лондоне в поединке потенциальных соперников Александра Усика британец Диллиан Уайт нокаутировал соотечественника Дерека Чисору

Решающим в бою стал 11-й раунд, в котором Уайт отправил соперника в нокаут. Чисора не мог встать на ноги около 5 минут.

Один из участников боя Чисора - Уайт может стать следующим оппонентом Усика в дебютном бою в супертяжелом весе.