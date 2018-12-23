Бой Уайт - Чисора: потенциальный соперник Усика безжалостно нокаутировал соперника
23 декабря, 2018, 15:30
В Лондоне в поединке потенциальных соперников Александра Усика британец Диллиан Уайт нокаутировал соотечественника Дерека Чисору
Решающим в бою стал 11-й раунд, в котором Уайт отправил соперника в нокаут. Чисора не мог встать на ноги около 5 минут.
Один из участников боя Чисора - Уайт может стать следующим оппонентом Усика в дебютном бою в супертяжелом весе.
- Напомним, промоутер Эдди Хирн заявил, что Усик в следующем поединке встретится с Дереком Чисорой или Диллиан Уайтом из Великобритании.
- Александра Усика признали боксером года по версии ESPN .
- Усика также признали лучшим боксером мира 2018 года по версии Sports Illustrated.
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