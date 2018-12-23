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Беленюк уложил Беринчика на ринг и отобрал у него чемпионский пояс


фото: tsn.ua
Призер Олимпиады-2016 по борьбе Жан Беленюк в шутку отобрал у боксера Дениса Беринчика пояс интерконтинентального чемпиона WBO

Беленюк выложил фото с поясом Беринчика в Instagram.

Борец сделал снимок после вечера бокса, который состоялся 22 декабря в Броварах. Главным боем шоу стал поединок между Денисом Беринчиком и филиппинцем Росеки Кристобалем.

"Придумайте подпись к фото. Мне кажется, здесь целое поле для фантазий. Поэтому, чья подпись будет самой смешной, гарантирую презент борцовский", - написал Беленюк.

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