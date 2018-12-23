Аппарат NASA установил сейсмометр на Марсе

23 декабря, 2018, 12:22

Аппарат NASA InSight развернул свой первый инструмент на поверхности Марса, завершив важный этап миссии

На новых снимках с посадочного аппарата видно сейсмометр на поверхности, его медное покрытие едва освещено в марсианских сумерках, сообщает Укринформ со ссылкой на официальный сайт NASA.

"Настройку оборудования собираются завершить до начала января, а уже в конце месяца должно осуществиться развертывание электромеханического бура", - говорится в сообщении.

"График активности InSight на Марсе оказался лучше, чем мы надеялись", - сказал руководитель проекта InSight Поэтому Хоффман (Tom Hoffman), который работает в Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния.

"Безопасное расположение сейсмометра на поверхности - это потрясающий рождественский подарок", - подчеркнул он.

Космический аппарат InSight опустился на Марс в районе нагорья Элизиум 26 ноября. Тогда же активировалось устройство RISE (Rotation and Interior Structure Experiment) - радиоприбор, который, используя систему связи модуля, обеспечивает специалистов точными измерениями вращения и колебания планеты.

Во вторник, 18 декабря, инженеры InSight отправили команды на космический корабль. В среду, 19 декабря, сейсмометр осторожно разместили на поверхность непосредственно перед посадочной платформой, примерно в руки (5,367 футов или 1,636 метров).

"Развертывание сейсмометра так же важно, как и посадка InSight на Марсе", - сказал главный исследователь InSight Брюс Банердт (Bruce Banerdt). По его словам, сейсмометр является приоритетным инструментом в InSight: он нужен для выполнения около трех четвертей научных задач.

Сейсмометр позволяет ученым заглянуть внутрь Марса, изучить движение почв, также известен как «марсотряс». Каждый такой "марсотряс" действует как своего рода лампочка, которая освещает структуру планеты. Анализируя, как сейсмические волны проходят через слои планеты, ученые могут определить глубину и состав этих слоев.

Сейчас команда NASA работает над выравниванием прибора, так как поверхность наклонена на два-три градуса. В дальнейшем сотрудники попытаются отрегулировать трос, соединяющий SEIS с InSight, чтобы минимизировать посторонний шум. В начале января они планируют поставить защитные экраны поверх сейсмометра. На конец января назначена установка электромеханического бура HP3, для которого отвели место с восточной стороны. Он сделает отверстие глубиной пять метров и измерит, какое количество тепла выходит из недр. Сотрудники надеются, что им удастся определить и источник тепла.