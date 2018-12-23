Аншлюс Беларуси позволит Путину "законно" остаться пожизненным президентом, - Павел Усов

23 декабря, 2018, 22:29

Благодаря запланированному Кремлем конечному поглощению Республики Беларусь у российского диктатора Владимира Путина появится формальное основание и в дальнейшем официально занимать должность №1 теперь уже не только в Российской Федерации, но и в Союзном государстве России и Беларуси

Это станет возможным, поскольку именно действующий российский президент претендует возглавить Союзное государство, заявил белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогнозов (Варшава) Павел Усов в эфире еженедельной программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале Еспресо.TV .

"По конституции (России - ред.) нынешний срок у Путина последний. Его президентские полномочия, если не произойдут какие-то манипуляции, заканчиваются в 2014 году. И если реализовать проект Союзного государства с единым президентом, то Путин может стать таким президентом, получая полномочия не известно на какой срок и фактически становясь главой нового государственного образования без формального нарушения конституции", - объяснил Усов.

Он уверен, что сегодня у Москвы имеется ресурс, необходимый для того, чтобы воплотить в жизнь такой сценарий.

Как считает политолог, "воцарение" Путина во главе Союзного государства России и Белорусии позволит ему "решить несколько важных задач":

"Во-первых, расширяется геополитическое пространство. Создается некое новое образование, супердержава. Поднимается снова до небес рейтинг Путина. На задний план отодвигаются все экономические проблемы.

Решается вопрос противостояния с Западом. Тогда на территории Союзного государства можна будет спокойно разместить ядерные вооружения. Естественно, это может поставить "к стенке" Запад. Это переводит конфронтацию с Западом в совершенно иную сферу".

При этом, как отметил Усов, за последние почти 20 лет Лукашенко не сделал ничего, чтобы предотвратить окончательное исчезновение Беларуси с политической карты мира: он не замораживал процесс сближения с Россией, не останавливал его.

"Все юридические основания для создания Союзного государства, они есть. России остается только вынудить Лукашенко выполнять договор, который был подписан в 1999 году", - добавил политолог.