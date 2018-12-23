 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Аншлюс Беларуси позволит Путину "законно" остаться пожизненным президентом, - Павел Усов

Благодаря запланированному Кремлем конечному поглощению Республики Беларусь у российского диктатора Владимира Путина появится формальное основание и в дальнейшем официально занимать должность №1 теперь уже не только в Российской Федерации, но и в Союзном государстве России и Беларуси

Это станет возможным, поскольку именно действующий российский президент претендует возглавить Союзное государство, заявил белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогнозов (Варшава) Павел Усов в эфире еженедельной программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале Еспресо.TV .

"По конституции (России - ред.) нынешний срок у Путина последний. Его президентские полномочия, если не произойдут какие-то манипуляции, заканчиваются в 2014 году. И если реализовать проект Союзного государства с единым президентом, то Путин может стать таким президентом, получая полномочия не известно на какой срок и фактически становясь главой нового государственного образования без формального нарушения конституции", - объяснил Усов.

Он уверен, что сегодня у Москвы имеется ресурс, необходимый для того, чтобы воплотить в жизнь такой сценарий.

Как считает политолог, "воцарение" Путина во главе Союзного государства России и Белорусии позволит ему "решить несколько важных задач":

"Во-первых, расширяется геополитическое пространство. Создается некое новое образование, супердержава. Поднимается снова до небес рейтинг Путина. На задний план отодвигаются все экономические проблемы.

Решается вопрос противостояния с Западом. Тогда на территории Союзного государства можна будет спокойно разместить ядерные вооружения. Естественно, это может поставить "к стенке" Запад. Это переводит конфронтацию с Западом в совершенно иную сферу".

При этом, как отметил Усов, за последние почти 20 лет Лукашенко не сделал ничего, чтобы предотвратить окончательное исчезновение Беларуси с политической карты мира: он не замораживал процесс сближения с Россией, не останавливал его.

"Все юридические основания для создания Союзного государства, они есть. России остается только вынудить Лукашенко выполнять договор, который был подписан в 1999 году", - добавил политолог.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2018 воскресенье

больше новостей

23 декабря, 2018 воскресенье

22 декабря, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать