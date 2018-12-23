Американские солдаты держали баланс в Сирии, после их выхода страну могут разделить турки, иранцы и россияне, - журналист France 24

23 декабря, 2018, 20:45

После решения Дональда Трампа вывести американский военный контингент из Сирии в стране изменится баланс сил

Об этом в программе "Мир на этой неделе" производства France 24 сказал французский журналист Алан Кавел.

"2000 солдат США находятся в Сирии, на краю Сирии. Главной целью их присутствия там было сбалансировать ситуацию перед иранцами и русскими, а также Турцией с другой стороны. Баланс власти в Сирии когда-то держали три игрока, теперь их осталось двое. На северо-востоке сейчас существует стратегический вакуум. Это достаточно большая территория, богатая ресурсами - природный газ, сельское хозяйство, вода. Это все станет призом, некой свалкой для россиян, иранцев и турок", - сказал Кавел.

Программу "Мир на этой неделе" производства французского вещателя France 24 можно посмотреть по воскресеньям в 21.00 на телеканале Еспресо. Европейские журналисты имеют свой взгляд на процессы, происходящие в мире.