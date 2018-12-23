Американские солдаты держали баланс в Сирии, после их выхода страну могут разделить турки, иранцы и россияне, - журналист France 24
Об этом в программе "Мир на этой неделе" производства France 24 сказал французский журналист Алан Кавел.
"2000 солдат США находятся в Сирии, на краю Сирии. Главной целью их присутствия там было сбалансировать ситуацию перед иранцами и русскими, а также Турцией с другой стороны. Баланс власти в Сирии когда-то держали три игрока, теперь их осталось двое. На северо-востоке сейчас существует стратегический вакуум. Это достаточно большая территория, богатая ресурсами - природный газ, сельское хозяйство, вода. Это все станет призом, некой свалкой для россиян, иранцев и турок", - сказал Кавел.
Программу "Мир на этой неделе" производства французского вещателя France 24 можно посмотреть по воскресеньям в 21.00 на телеканале Еспресо. Европейские журналисты имеют свой взгляд на процессы, происходящие в мире.
- Напомним, в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками Исламского государства в Сирии.
- Группа влиятельных сенаторов от обеих партий направила письмо в администрацию президента Дональда Трампа, в котором раскритиковала решение покинуть Сирию.
- Курдские союзники США также раскритиковали решение Белого дома вывести войска из Сирии.
- Критически решение Трампа восприняли также в Берлине, а Париж заявил о намерении оставить свои войска в Сирии и пытаться обеспечить безопасность союзникам международной коалиции по борьбе с терроризмом, в частности, курдам из альянса SDF.
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