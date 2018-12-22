 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Жители 23 из 24 областей уверены в победе Тимошенко - опрос "Рейтинга"

В победу Юлии Тимошенко на президентских выборах верят жители 23 из 24 украинских областей, в целом по стране это 21% избирателей

В целом за последний год количество убежденных в победе Тимошенко выросло в среднем в три раза во всех регионах Украины. В некоторых областях количество избирателей, которые видят президентом именно ее, увеличилось в пять раз (Луганская и Харьковская области).

Опрос проводился с 16 ноября по 9 декабря 2018 года. В исследовании, проведенном методом личного интервью, приняли участие 1600 респондентов в каждой области Украины. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

Об этом сообщается в результатах исследования Социологической группы "Рейтинг". Больше всего уверенных в том, что следующим главой государства станет именно лидер "Батькивщины", живет в Полтавской области - 29%. В Ровенской, Кировоградской, Волынской и Киевской областях таких четверть.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 декабря, 2018 суббота

больше новостей

22 декабря, 2018 суббота

21 декабря, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать