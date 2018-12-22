Жители 23 из 24 областей уверены в победе Тимошенко - опрос "Рейтинга"

22 декабря, 2018, 12:32

В победу Юлии Тимошенко на президентских выборах верят жители 23 из 24 украинских областей, в целом по стране это 21% избирателей

В целом за последний год количество убежденных в победе Тимошенко выросло в среднем в три раза во всех регионах Украины. В некоторых областях количество избирателей, которые видят президентом именно ее, увеличилось в пять раз (Луганская и Харьковская области).

Опрос проводился с 16 ноября по 9 декабря 2018 года. В исследовании, проведенном методом личного интервью, приняли участие 1600 респондентов в каждой области Украины. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

Об этом сообщается в результатах исследования Социологической группы "Рейтинг". Больше всего уверенных в том, что следующим главой государства станет именно лидер "Батькивщины", живет в Полтавской области - 29%. В Ровенской, Кировоградской, Волынской и Киевской областях таких четверть.