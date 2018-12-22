За рубежом постоянно работает более 3 млн украинцев, - Рева
22 декабря, 2018, 14:31
Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что на постоянной основе за границей работает 3,2 миллиона граждан Украины, временно - от семи до девяти миллионов человек
Об этом он сказал в субботу, 22 декабря, во время проведения в Киеве итоговой пресс-конференции по результатам работы возглавляемого им министерства в 2018 году, передает DW .
"По официальным данным Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы на постоянной основе за пределами Украины работает 3,2 миллиона человек. Непостоянно - цифра колеблется от 7 до 9 млн человек", - сказал Рева
По словам министра, больше всего украинцев работают в Польше - около двух миллионов человек. Из них примерно миллион работает официально, а только 400 000 из них платят социальные взносы в Польше.
- В ноябре Рева заявлял, что украинские заробитчане ежегодно пересылают домой $ 6,5 млрд. По его словам, эти средства тоже следует считать доходами физических лиц и они должны облагаться налогом .
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