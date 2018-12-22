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Из-за заснеженности BMW протаранил "Таврию" на Подоле в Киеве

Из-за заснеженных дорог столица застыла в пробках, по Киеву наблюдается большое количество дорожных происшествий, что усложняет движение транспорта

Так, в частности, на улице Туровской в Подольском районе BMW не пропустил "Таврию" и протаранил ее в бок. От удара обе машины развернуло, передают Вартови.Еспресо .

К счастью, ДТП обошлось без жертв.

"В связи с осложнением погодных условий, будьте внимательны на дорогах. Не превышайте скорость, соблюдайте безопасную дистанцию и боковой интервал, включите ближний свет фар, чтобы вас было видно заранее. Кроме того, не забывайте пользоваться ремнями безопасности", - отмечается в сообщении.

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