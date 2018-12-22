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Во время своей пресс-конфренции Путин приводил экономические показатели России, завышенные им в 10 раз, - СМИ


фото: kremlin.ru
В ответах российского диктатора Владимира Путина во время большой отчетной пресс-конференции за 2018 год, которая имела место 20 декабря, можно насчитать не менее 23 фактических ошибок или прямых искажений действительности

Ошибки, а то и откровенное искажение фактов, были настолько серьезными, что уже после проведения встречи с журналистами пресс-служба Путина в стенограмме на сайте Кремля исправила некоторые из самых фантастических его высказываний. Иногда бессменный руководитель России позволял себе приводить показатели развития экономики своей страны, завышенные ним ровно в 10 раз, отмечает издание "Открытые медиа".

Например, Путин на пресс-конференции заявил, что, по данным Европарламента потери европейской экономики от санкций против России составили примерно 500 млрд евро. Однако, на сайте Кремля в этой цитате президента цифру урезали до 50 млрд евро. Вместе с тем, на чем базируется подобная оценка, тоже остается непонятным.

В другом случае Путин на пресс-конференции заявил: "У нас больше газа, чем в мире в целом, только на Ямале запасы составляют 67 трлн кубических метров". А в стенограмме на сайте Кремля написали 6,7 трлн кубометров.

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Еще в одном случае Путин заявил: "У нас объемы авиационных перевозок за границу выросли на 46%". При этом рост числа авиаперевозок за границу через Москву зарубежными компаниями в январе-октябре 2018 составил 4,2%, сообщается в материале.

Среди ошибок и искажений особенно выделяются высказывания Путина о Керченском проливе и "режиме Азовского моря".

Путин заявил: "У нас есть договор от 2003, по-моему, года ... Он говорит о том, что прибрежная зона в пять километров, не как обычно в мире по Международному морскому праву в 12 морских миль, а именно пять километров от берега, - это территориальные воды государства, в данном случае России или Украины, а все остальное - общее море ".

В то же время, в тексте договора от 24 декабря 2003 между РФ и Украиной о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива не содержится никаких статей о территориальных водах шириной в 5 км, в статье 1 только сказано: "Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между Сторонами ". Однако, соглашение о разграничении моря линией госграницы так и не было подписано.

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Также противоречат действующему в России законодательству слова Путина о частных военных компаниях (ЧВК).

"Теперь по поводу "Вагнера" и того, что люди делают, - сказал диктатор. - Все должно оставаться в рамках закона, все. Мы можем запретить вообще частную охранную деятельность, но стоит только это сделать, думаю, что и к вам придут с большым количеством петиций, требованием защитить этот рынок труда. У нас там работает чуть ли не миллион людей".

Однако деятельность ЧВК не относится к частной охранной деятельности, которая регулируется законом "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и не предусматривает участия в боевых действиях, подчеркивает издание, считая, что деятельность ЧВК по всем признакам можно квалифицировать по статье 359 ( "наемничество") УК РФ.

Откуда Путин взял показатель в "миллион" россиян, вроде задействованных в деятельности ЧВК, это также остается не ясным. Цифра эта асболютно не соответствует действительности.

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