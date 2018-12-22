 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В связи с напряжением в Черном и Азовском морях Госдеп США выделит $ 10 млн для ВМС Украины


фото: Time
США выделят военно-морским силам Украины дополнительно $ 10 млн в связи с инцидентом вблизи Керченского пролива, сообщил официальный представитель госдепартамента Роберт Палладино

Об этом передает Интерфакс-Украина .

По его словам, "в ответ на опасную эскалацию России и необоснованное нападение 25 ноября на три украинских военно-морских судна" у Керченского пролива государственный департамент, при условии одобрения конгрессом, выделит дополнительно $ 10 млн для дальнейшего наращивания военно-морских возможностей Украины.

Читайте также: Что известно о захваченных Россией украинских моряках

"Мы делаем это в знак солидарности с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь в сфере безопасности Украины", - отметил Палладино.

Он призвал Россию вернуть Украине задержанные корабли и моряков, обеспечить свободное прохождение через Керченский пролив и Азовское море судов, следующих в украинские порты, уважать территориальную целостность Украины.

  • Как заявил 21 декабря министр обороны Степан Полторак после встречи с с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном, группа военнослужащих военно-морских сил Великобритании в январе прибудет в Украину для определения размера необходимой помощи украинским ВМС.
  • Соединенные Штаты, в свою очередь, предлагают украинским ВМС свои фрегаты .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 декабря, 2018 суббота

больше новостей

22 декабря, 2018 суббота

21 декабря, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать