В связи с напряжением в Черном и Азовском морях Госдеп США выделит $ 10 млн для ВМС Украины
Об этом передает Интерфакс-Украина .
По его словам, "в ответ на опасную эскалацию России и необоснованное нападение 25 ноября на три украинских военно-морских судна" у Керченского пролива государственный департамент, при условии одобрения конгрессом, выделит дополнительно $ 10 млн для дальнейшего наращивания военно-морских возможностей Украины.
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"Мы делаем это в знак солидарности с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь в сфере безопасности Украины", - отметил Палладино.
Он призвал Россию вернуть Украине задержанные корабли и моряков, обеспечить свободное прохождение через Керченский пролив и Азовское море судов, следующих в украинские порты, уважать территориальную целостность Украины.
- Как заявил 21 декабря министр обороны Степан Полторак после встречи с с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном, группа военнослужащих военно-морских сил Великобритании в январе прибудет в Украину для определения размера необходимой помощи украинским ВМС.
- Соединенные Штаты, в свою очередь, предлагают украинским ВМС свои фрегаты .
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