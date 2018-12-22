В связи с напряжением в Черном и Азовском морях Госдеп США выделит $ 10 млн для ВМС Украины

22 декабря, 2018, 08:56

США выделят военно-морским силам Украины дополнительно $ 10 млн в связи с инцидентом вблизи Керченского пролива, сообщил официальный представитель госдепартамента Роберт Палладино

Об этом передает Интерфакс-Украина .

По его словам, "в ответ на опасную эскалацию России и необоснованное нападение 25 ноября на три украинских военно-морских судна" у Керченского пролива государственный департамент, при условии одобрения конгрессом, выделит дополнительно $ 10 млн для дальнейшего наращивания военно-морских возможностей Украины.

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"Мы делаем это в знак солидарности с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь в сфере безопасности Украины", - отметил Палладино.

Он призвал Россию вернуть Украине задержанные корабли и моряков, обеспечить свободное прохождение через Керченский пролив и Азовское море судов, следующих в украинские порты, уважать территориальную целостность Украины.