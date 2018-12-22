22 декабря, 2018, 08:27

Вечером в пятницу, 21 декабря 2018 года, около 50 человек пришли на акцию под зданием Одесской областной прокуратуры. Они провели небольшой митинг и устроили "кровавый перформанс". Почти все, кто пришел - члены одесского отделения политической партии "Национальный корпус"

Как заявили активисты, они пришли, потому что прошел уже месяц с визита Юрия Луценко в Одессу. Тогда генпрокурор говорили об остановке и проверке скандальных строек. В том числе на Ланжероне и Гагаринском плато. Строительство при этом, по словам активистов, не остановлено и местные власти, считают митингующие, способствуют его продолжению, а правоохранители так и не активизировали расследование по нападениям на активистов. Они пришли, чтобы через областную прокуратуру передать свои вопросы Луценко, пишет Пушкинская.net .

Перед входом в прокуратуру молодые люди залили "кровью" флаг партии одесского городского головы "Доверяй делам" и прикрепили к нему фотографию Геннадия Труханова. После этого они забросали "кровавыми" тряпками вход в прокуратуру. Это, сказали, "кровь одесситов".

Далее они двинулись в общественную приемную. Там у них взяли обращения и пообщались. В прокуратуре заявили, что полномочий останавливать строительство в прокуратуры области нет. По земле на Ланжероне идут суды, а "влезать" просто так в другие строительства они не могут, нужно обращение с Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК).