В Одессе флаг Труханова облили "кровью одесситов" и напомнили прокуратуре об обещаниях Луценко относительно скандальных застроек
Как заявили активисты, они пришли, потому что прошел уже месяц с визита Юрия Луценко в Одессу. Тогда генпрокурор говорили об остановке и проверке скандальных строек. В том числе на Ланжероне и Гагаринском плато. Строительство при этом, по словам активистов, не остановлено и местные власти, считают митингующие, способствуют его продолжению, а правоохранители так и не активизировали расследование по нападениям на активистов. Они пришли, чтобы через областную прокуратуру передать свои вопросы Луценко, пишет Пушкинская.net .
Перед входом в прокуратуру молодые люди залили "кровью" флаг партии одесского городского головы "Доверяй делам" и прикрепили к нему фотографию Геннадия Труханова. После этого они забросали "кровавыми" тряпками вход в прокуратуру. Это, сказали, "кровь одесситов".
Далее они двинулись в общественную приемную. Там у них взяли обращения и пообщались. В прокуратуре заявили, что полномочий останавливать строительство в прокуратуры области нет. По земле на Ланжероне идут суды, а "влезать" просто так в другие строительства они не могут, нужно обращение с Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК).
- Напомним, в течение последнего года в Одессе произошло несколько покушений на активистов, выступающих против некоторых "громких" строительных объектов.
- В частности, 22 сентября около 22:00 из огнестрельного оружия тяжело ранили в грудь местного общественного активиста и политика Олега Михайлика. На него напали возле подъезда собственного дома. Несколькими часами ранее пострадавший как раз проводил пикет на месте строительства нового корпуса одесского дельфинария, под видом которого якобы появится новый отель в охраняемой законом зоне.
- К расследованию покушения присоединилось СБУ .
- Правоохранители озвучили пять версий нападения на общественного деятеля Олега Михайлика в Одессе.
- 25 сентября Нацполиция задержала трех подозреваемых в нападении - это воры- "барсеточники" из Грузии . Однако, как считает экс-глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, эти лица могут быть не причастны к нападению на Михайлика.
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