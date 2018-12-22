В МВД наградили лучших спортсменов-динамовцев и призеров Invictus Games 2018. Фоторепортаж

22 декабря, 2018, 14:14

Сегодня, 22 декабря 2018 года, в Министерстве внутренних дел отметили лучших спортсменов физкультурно-спортивного общества "Динамо" и призеров украинской сборной Invictus Games 2018 в Сиднее (Австралия)

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Министр внутренних дел заявил, что каждая победа украинских спортсменов - это гордость всего народа.

"За год спортсмены сообщества "Динамо" на чемпионатах мира завоевали 129 наград. На внутренних соревнованиях - почти четыре тысячи. И, конечно, блестящее выступление нашей сборной Invictus Games, где участие каждого спортсмена является большой победой", - отметил Арсен Аваков.

Глава МВД напомнил, что во время "Игр непокоренных" в Сиднее украинская сборная получила 20 медалей: 7 золотых, 10 серебряных, 3 бронзовых.

"Люди побывали на фронте, получили увечья, вернулись на мирную территорию и им очень трудно найти свое место в обществе. А соревнования Invictus Games дают возможность быть в центре внимания всего мира, быть среди людей с такими же жизненными обстоятельствами, как у них. Это триумф духа сильнее тела! ", - добавил Аваков.

Министр вручил призерам украинской сборной Invictus Games 2018 отличие МВД "Огнестрельное оружие" и ценные подарки - часы. Все остальные также получили награды МВД и ФСО "Динамо".

В частности, среди награжденных капитан команды "Непокоренных" в 2018 году Сергей Ильницкий, призеры Invictus Games Виктор Шинкарук, Денис Фищук, Богдан Оксентюк, Александр Гавриленко, Сергей Шимчак, Владимир Король, Александр Чалапчий, Василий Омельченко, Александр Зозуляк, Евгений Олексенко.

А также, восемнадцатилетняя чемпионка Европы и мира по дзюдо Дарья Билодид, чемпион мира и вице-чемпиона Европы по дзюдо Георгий Зантарая, чемпион мира по вольной борьбе Алла Черкасова, чемпион юношеских Олимпийских игр по академической гребле Иван Тищенко и другие.

Глава Национальной полиции Сергей Князев подчеркнул, что украинские спортсмены имеют большие достижения благодаря своей настойчивости.

"Когда на работе мы делаем важные дела - их не видно, потому что это наш долг. То, что вы делаете - видит весь мир. Вы все молодцы", - отметил он.

Глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал отметил, что спортсмены - это пример несгибаемой воли народа.

"Вы для нас пример несгибаемой воли, которая есть у украинского народа. Главное - чтобы не было пограничных ситуаций, а счастье и успех не имели границ", - отметил глава ГНСУ.

Командующий Нацгвардии Юрий Аллеров также поздравил спортсменов.

"Динамовцы - пример единства молодых девушек и парней. У нас есть большие достижения, которые мы еще покажем. Благодаря вам узнают об Украине. Вы представляете ее на площадках всего мира", - подчеркнул он.

Первый заместитель главы Центрального совета ФСО "Динамо" Виктор Корж сказал, что Украина, благодаря усилиям наших спортсменов, входит в 20 лучших мировых сборных по олимпийским результатам.