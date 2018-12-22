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В Киеве открыли выставку гуцульской художницы Параски Плитки-Горыцвит

В украинской столице открыли выставку гуцульской художницы Параски Плитки-Горыцвит (1927-1999) под названием "Наивный мир Параски"

Экспозиция состоит из двух частей: "Судьба Гуцулки" и "Индийское Зарево", передает Еспресо.TV .

Первая часть рассказывает о быте и жизни простой женщины, а вторая - о фантастических приключениях гуцулки в загадочной Индии.

Работы Горыцвит - это сочетание традиционного искусства и современного мышления, которое создает особый художественный стиль наивной эстетики с неповторимым авторским стилем исполнения. Произведения художницы частично реставрированы на средства меценатов.

Увидеть все представленные работы можно в музее Национальной академии искусств Украины.

"Не каждому худоднику открываются стены этого учреждения, не каждый может здесь выставить свои работы. И то, что президиум Академии позволил именно здесь показать Параскины картины, свидетельствует о высоком уровне ее таланта, - пояснила искусствовед Светлана Яценко. - Вообще-то, Параска Плитка-Горыцвит не слишком еще известна в Украине, еще не так много кто о ней знает, как, например, о Марии Примаченко. Но, я уверена, по уровню художественному, что буквально за короткое время ее будут знать не только в украинской, но и в международной среде ".

 
  • Жила и работала художница в высокогорье Карпат.
  • В Криворивне работает музей, посвященный ее творчеству и непростой судьбы.
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