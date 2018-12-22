В Харькове пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области .
По предварительным данным, пьяный мужчина поссорился с родственниками, выбежал во двор своего частного дома и начал стрелять из автомата.
Правоохранители ввели в действие специальный полицейский план "Гром". Место происшествия оцеплено полицией. Бойцы харьковского спецподразделения КОРД вступили в переговоры с вооруженным мужчиной. На требования правоохранительных органов он не отреагировал, а наоборот, сделал выстрел в воздух. Сообщается, что спецназовцы задержали злоумышленника.
В результате инцидента никто из граждан не пострадал.
Задержанного доставили в Московский отдела полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.
- Напомним, 5 ноября в Харькове в супермаркете полицейский застрелил покупателя .
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