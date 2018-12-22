 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Харькове пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата


фото: hk.npu.gov.ua
В Харькове, на улице Волоховский нетрезвый мужчина устроил стрельбу из автомата

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области .

По предварительным данным, пьяный мужчина поссорился с родственниками, выбежал во двор своего частного дома и начал стрелять из автомата.

Правоохранители ввели в действие специальный полицейский план "Гром". Место происшествия оцеплено полицией. Бойцы харьковского спецподразделения КОРД вступили в переговоры с вооруженным мужчиной. На требования правоохранительных органов он не отреагировал, а наоборот, сделал выстрел в воздух. Сообщается, что спецназовцы задержали злоумышленника.

В результате инцидента никто из граждан не пострадал.

Задержанного доставили в Московский отдела полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 декабря, 2018 суббота

больше новостей

22 декабря, 2018 суббота

21 декабря, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать