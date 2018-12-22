В Карпатах стартует третий фестиваль "Дни украинского кино"

22 декабря, 2018, 13:04

Жители высокогорных селений, где нет кинотеатров, смогут бесплатно посмотреть нынешние украинские премьеры и пообщаться с создателями "Дикого поля", "Бешеной свадьбы" и других фильмов, которые недавно вышли в украинский прокат

Об этом в субботу, 22 декабря в Ивано-Франковске во время пресс-конференции относительно "Дней украинского кино" говорили организаторы.

"Ровно год назад по инициативе главы Комитета по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого был основан этот проект - бесплатного показа современного украинского кино в высокогорных селах Гуцульщины, где нет кинотеатров. Тогда мало кто верил, что это можно реализовать. Однако, год назад около трех тысяч зрителей посетило кинофестиваль в Верховине. Завтра в Карпатах начинается уже третий фестиваль "Дней украинского кино", и его география расширяется", - сказал Николай Типусяк, заместитель главы правления ОО "Всеукраинский демократический форум".

Анастасия Пугач, пресс-секретарь КМКФ "Молодость" отметила: "Год назад мы впервые провели дни украинского кино в Верховине, и тогда у нас возникла мысль, что такой проект для городов, где нет кинотеатров, должен осуществляться по всей стране, и нас поддержали в министерстве информационной политики. Современное украинское кино действительно возродилось. Оно качественное, конкурентное и разножанровое. Поэтому очень важно, чтобы все украинцы, даже в отдаленных городах, имели возможность его посмотреть".

Дни украинского кино пройдут в Верховине, Косово и Снятине с 23 по 25 декабря.

"Дикое поле", "Похищенная принцесса Руслан и Людмила", "Бешеная свадьба" покажут в Косово и Снятине. В Верховине, кроме этих лент, продемонстрируют фильм "Легенда Карпат". Но кинофестиваль выдающийся не бесплатными показами - после просмотра этих фильмов зрители смогут пообщаться с актерами, которые лично приедут представить свои работы.

В частности, Олег Москаленко, исполнитель главной роли представит "Дикое поле", Леся Самаева - "Бешеная свадьба", где она сыграла роль матери невесты, а "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" - Роман Луцкий, который озвучил одного из героев мультфильма.

Напомним, впервые "Дни украинского кино" прошли в Верховине прошлого года. Прошлогодние фильмы "Киборги", "Сторожевая застава", "Чужая молитва", "Граница" и т.д. представили создатели этих картин около трем тысячам горцев и жителей окрестных сел. Летом показы украинского кино прошли в с. Криворивня в рамках Первого Международного форума Центральной и Восточной Европы "ViaCarpatia".

Инициатор проекта - Глава Комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Украины Николай Княжицкий

Соорганизатор - ОО "Всеукраинский демократический форум",

При поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Ивано-Франковской ОГА, Верховинского районного совета и администрации

МКФ "Молодость" при поддержке Министерства информационной политики - соорганизатор кинопоказов в Косово и Снятине.

Информационный партнер - телеканал "Еспресо".

Подробнее с расписанием кинопоказов можно ознакомиться по ссылкам:

https://www.facebook.com/events/2631710376839412/?event_time_id=2631710386839411?ti=icl

https://www.facebook.com/events/480312329159493/?ti=icl