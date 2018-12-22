В Дании уничтожили субмарину на которой убили журналисту

22 декабря, 2018, 17:04

В Копенгагене полиция уничтожила частную подводную лодку, на которой в 2017 году была убита шведская журналистка Ким Валль

Об этом заявил представитель полиции Копенгагена Брайан Беллинг, сообщает "Укринформ".

"Субмарины больше нет. Она была порезаны на куски и уничтожена в месте, где она хранилась", - сказал Беллинг.

Отмечается, что уничтожение 18-метровой самодельной подводной лодки UC3 Nautilus было прописано в судебном приговоре изобретателю Петеру Мадсен, который был приговорен к пожизненному лишению свободы за жестокое убийство шведской журналистки Ким Валль в 2017 году.

Читайте также: Выдающийся инженер расчленил журналистку в субмарине. История скандинавского триллера, который произошел в реальности