В Дании уничтожили субмарину на которой убили журналисту
22 декабря, 2018, 17:04
В Копенгагене полиция уничтожила частную подводную лодку, на которой в 2017 году была убита шведская журналистка Ким Валль
Об этом заявил представитель полиции Копенгагена Брайан Беллинг, сообщает "Укринформ".
"Субмарины больше нет. Она была порезаны на куски и уничтожена в месте, где она хранилась", - сказал Беллинг.
Отмечается, что уничтожение 18-метровой самодельной подводной лодки UC3 Nautilus было прописано в судебном приговоре изобретателю Петеру Мадсен, который был приговорен к пожизненному лишению свободы за жестокое убийство шведской журналистки Ким Валль в 2017 году.
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- В Дании 11 августа искали крупнейшую частную подводную лодку.
- Впоследствии стало известно, что на борту субмарины находилась журналистка Ким Уолл, но полиция Дании заявила, что не нашла ее тела на борту затонувшей субмарины.
- Датский изобретатель Петер Мадсен, подозреваемый в убийстве шведской журналистки Ким Уолл, сообщил, что она погибла в результате аварии на его подводной лодке.
- Датские правоохранительные органы обнаружили в море тело женщины, в которой узнали пропавшую журналистку Ким Уолл, которая находилась на субмарине изобретателя Петера Мадсен.
- Позже стало известно, что найденное на побережье близ Копенгагена изуродованное тело женщины без головы и конечностей принадлежит пропавшей с субмарины "Наутилус" журналистке Ким Уолл.
- Ким Уолл было 30 лет, она работала в Нью-Йорке журналистом-фрилансером и писала для газет New York Times, Guardian, а также для журнала Vice.
- Журналистка готовила материал о Петере Мадсене и его "Наутилусе", который некоторое время считался крупнейшей частной подводной лодкой в мире.
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