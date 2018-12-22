 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Дании уничтожили субмарину на которой убили журналисту


фото: informator.news
В Копенгагене полиция уничтожила частную подводную лодку, на которой в 2017 году была убита шведская журналистка Ким Валль

Об этом заявил представитель полиции Копенгагена Брайан Беллинг, сообщает "Укринформ"

"Субмарины больше нет. Она была порезаны на куски и уничтожена в месте, где она хранилась", - сказал Беллинг.

Отмечается, что уничтожение 18-метровой самодельной подводной лодки UC3 Nautilus было прописано в судебном приговоре изобретателю Петеру Мадсен, который был приговорен к пожизненному лишению свободы за жестокое убийство шведской журналистки Ким Валль в 2017 году.

Читайте также: Выдающийся инженер расчленил журналистку в субмарине. История скандинавского триллера, который произошел в реальности

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 декабря, 2018 суббота

больше новостей

22 декабря, 2018 суббота

21 декабря, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать