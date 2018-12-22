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Ученые нашли на комете 46P органические молекулы. Что это значит

С помощью радиотелескопа ALMA ученые смогли рассмотреть комету 46P/Виртанена, которая в декабре приблизилась на минимальное расстояние от Земли за последние 70 лет

Об этом говорится на сайте Национальной радиоастрономической обсерватории.

46P/Виртанена была открыта в декабре 1948 года американским астрономом Карлом Виртаненом. Это одна из немногих комет, которые иногда можно увидеть невооруженным глазом - она становится такой же яркой, как звезда. 17 декабря она подошла к планете на 11,6 млн км, что почти в 30 раз больше среднего расстояния от Земли до Луны.

Исследователи наблюдали за кометой 2 декабря - в тот момент она находилась на расстоянии 16,5 млн км от Земли. Данные радиотелескопа позволили изучить внутреннюю кому космического тела - оказалось, что она имеет распухшую и асимметричную форму и содержит органические молекулы.

Это может подтверждать теорию о том, что жизнь на нашей планете зародилась в том числе благодаря столкновениям с кометами, считают ученые.

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