У "мироточивого" Ленина близ Санкт-Петербурга запретили парковаться и пускать фейерверки

22 декабря, 2018, 09:23

Накануне рождественских и новогодних праздников рядом с шестиметровым бронзовым Ильичом в Выборгском районе Ленинградской области (РФ) усилился режим использования территории

Комитет по культуре Ленинградской области установил пределы территории и предмет охраны памятника Владимиру Ленину на Красной площади Выборга. Соответствующий приказ 20 декабря 2018 года подписал глава комитета Евгений Чайковский, информирует местный портал 47news.ru.

В пределы территории памятника вошла сама бронзовая фигура Ленина, постамент из серого гранита, гранитные ступени с парапетом и бордюром. Эти элементы попали в зону с особым режимом использования. Он предусматривает ряд ограничений.

"Любителям пускать в новогоднюю ночь салюты и подрывать петарды следует иметь в виду, что наряду с бронзовым Лениным теперь действует запрет на использование пиротехнических средств и фейерверков. Также у монумента нельзя сваливать мусор. Этим грешат, например, петербуржцы, новый памятник карете на 1-й Советской улице стали использовать как обычную помойку. Зато некоторые жители Выборга любят забираться с ногами на шею скульптуры рыцаря и его Дамы сердца. Теперь же у Ленина нельзя даже будет припарковать машину. Под запретом и установка а на вождя мирового пролетариата и рекламных конструкций ", - отмечается в материале.

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В охранной зоне запрещается проводить земельные и строительные работы за исключением работ по сохранению памятника. Также вводятся ограничения на прокладку инженерных коммуникаций.

Памятник Владимиру Ленину в Выборге оказался в центре внимания горожан и журналистов в марте 2017 года, когда глава администрации Светогорсак Сергей Давыдов заявил, что Ильич "мироточит".

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"Проходил мимо площади и заметил едва уловимое изменение на лице нашего бывшего вождя. Подошел ближе и понял, что с лица Ильича течет слеза. И это точно не были следы дождя. Тут я и понял, что памятник Ленину замироточил. Получается, в нашей необъятной стране начали происходить настоящие чудеса ", - сказал Давыдов.