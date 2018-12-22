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Террорист из Страсбурга присягал на верность "Исламскому государству"


фото: ukrinform.ua
Террорист Шериф Шекатт, убивший в Страсбурге пять человек на рождественской ярмарке, присягал на верность "Исламскому государству".

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Associated Press в наличии которого появилась видеозапись, обнаруженная в ходе расследования французскими правоохранительными органами.

Судебный чиновник, который не был уполномочен говорить публично о расследовании теракта в Страсбурге, заявил, что французские правоохранители обнаружили на одном из USB-носителей видеозапись, на которой Шериф Шекатт присягу на верность "Исламскому Государству".

Шериф Шекатт 11 декабря совершил теракт в центре Страсбурга, застрелив насмерть пятерых людей. Сам он погиб в перестрелке с полицией через два дня после теракта. В свою очередь, "Исламское государство" сразу после гибели Шекатта заявило, что тот был его бойцом.

  • Напомним, 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба на Рождественской ярмарке. В результате погибли три человека, а террористу удалось бежать.
  • Один из погибших - турист из Таиланда. Еще 12 человек получили ранения, шесть из них находятся в критическом состоянии.
  • 16 декабря прокуратура Парижа заявила о смерти пятого пострадавшего в результате теракта в центре Страсбурга.
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