Террорист из Страсбурга присягал на верность "Исламскому государству"

22 декабря, 2018, 21:28

Террорист Шериф Шекатт, убивший в Страсбурге пять человек на рождественской ярмарке, присягал на верность "Исламскому государству".

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Associated Press в наличии которого появилась видеозапись, обнаруженная в ходе расследования французскими правоохранительными органами.

Судебный чиновник, который не был уполномочен говорить публично о расследовании теракта в Страсбурге, заявил, что французские правоохранители обнаружили на одном из USB-носителей видеозапись, на которой Шериф Шекатт присягу на верность "Исламскому Государству".

Шериф Шекатт 11 декабря совершил теракт в центре Страсбурга, застрелив насмерть пятерых людей. Сам он погиб в перестрелке с полицией через два дня после теракта. В свою очередь, "Исламское государство" сразу после гибели Шекатта заявило, что тот был его бойцом.