Террорист из Страсбурга присягал на верность "Исламскому государству"
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Associated Press в наличии которого появилась видеозапись, обнаруженная в ходе расследования французскими правоохранительными органами.
Судебный чиновник, который не был уполномочен говорить публично о расследовании теракта в Страсбурге, заявил, что французские правоохранители обнаружили на одном из USB-носителей видеозапись, на которой Шериф Шекатт присягу на верность "Исламскому Государству".
Шериф Шекатт 11 декабря совершил теракт в центре Страсбурга, застрелив насмерть пятерых людей. Сам он погиб в перестрелке с полицией через два дня после теракта. В свою очередь, "Исламское государство" сразу после гибели Шекатта заявило, что тот был его бойцом.
- Напомним, 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба на Рождественской ярмарке. В результате погибли три человека, а террористу удалось бежать.
- Один из погибших - турист из Таиланда. Еще 12 человек получили ранения, шесть из них находятся в критическом состоянии.
- 16 декабря прокуратура Парижа заявила о смерти пятого пострадавшего в результате теракта в центре Страсбурга.
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