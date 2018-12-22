Суд снова восстановил Амосова в должности ректора университета им. Богомольца
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в facebook.
Отмечается, что в Минздраве намерены обжаловать решение суда.
"Решение Окружного административного суда г. Киева является прямым свидетельством судейского произвола, ведь: суд фактически решил трудовой спор, который не в его компетенции, поскольку такое дело уже рассматривается Печерским районным судом. Киева", - говорится в заявлении Минздраве.
Также в министерстве отмечают, что суд лишил НМУ им.А.А.Богомольца органа управления, поскольку запретил Министерству здравоохранения осуществлять управленческие функции.
"Согласно ЗУ "О высшем образовании" МЗ Украины является учредителем, собственником и распорядителем средств государственного университета НМУ им. А.А. Богомольца. Вместо этого суд решил за владельца, кто может возглавлять университет и фактически передал управление финансами Екатерине Амосовой. Это может привести к нарушению прав студентов и работников, а также к неэффективному использованию государственных средств, поскольку большая часть финансирования состоит из средств государственного бюджета", - говорится в заявлении.
Также в Минздраве отмечают, что обжалуют решение суда и обратятся к Нацполиции с жалобой на соответствующего судью.
- Напомним, в начале октября Министерство здравоохранения во второй раз уволило Екатерину Амосову с должности ректора медуниверситета им. Богомольца.
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