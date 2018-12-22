SpaceX четвертый раз отменил запуск ракеты Falcon 9
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
В связи с непогодой запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III ВВС США, который планировался в субботу с космодрома на мысе Канаверал, отменен, сообщила компания-разработчик ракеты SpaceX.
Запуск ракеты со спутником должен был состояться еще 18 декабря. Однако за семь минут до старта из-за внештатных показаний датчиков на первой ступени ракеты-носителя он был отменен. SpaceX перенесла его на среду. Но за 3 часа до старта сообщила о новом отмены. В четверг запуску помешала неблагоприятная погода вблизи космодрома. Непогода повлияла и на решение о запуске ракеты в субботу.
"Запуск отменен в связи с непогодой, он перенесен на воскресенье", - сообщила компания SpaceX
Читайте также: Первый турист к Луне: кого Маск запустит в космос на мощной ракете SpaceX
- SpaceX получила зеленый свет от властей США на то, чтобы вывести на орбиту около 12 тысяч спутников: они должны обеспечить как можно больше людей недорогим беспроводным доступом в Интернет до 2020 года.
- 6 декабря после запуска ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Dragon к МКС SpaceX впервые за всю историю не смогла посадить первая ступень на наземную платформу .
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-