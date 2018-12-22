SpaceX четвертый раз отменил запуск ракеты Falcon 9

22 декабря, 2018, 21:51

SpaceX из-за непогоды в четвертый раз был вынужден отменить запуск ракеты Falcon 9

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

В связи с непогодой запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III ВВС США, который планировался в субботу с космодрома на мысе Канаверал, отменен, сообщила компания-разработчик ракеты SpaceX.

Запуск ракеты со спутником должен был состояться еще 18 декабря. Однако за семь минут до старта из-за внештатных показаний датчиков на первой ступени ракеты-носителя он был отменен. SpaceX перенесла его на среду. Но за 3 часа до старта сообщила о новом отмены. В четверг запуску помешала неблагоприятная погода вблизи космодрома. Непогода повлияла и на решение о запуске ракеты в субботу.

"Запуск отменен в связи с непогодой, он перенесен на воскресенье", - сообщила компания SpaceX

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