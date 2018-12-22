 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

SpaceX четвертый раз отменил запуск ракеты Falcon 9


фото: twitter
SpaceX из-за непогоды в четвертый раз был вынужден отменить запуск ракеты Falcon 9

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

В связи с непогодой запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III ВВС США, который планировался в субботу с космодрома на мысе Канаверал, отменен, сообщила компания-разработчик ракеты SpaceX.

Запуск ракеты со спутником должен был состояться еще 18 декабря. Однако за семь минут до старта из-за внештатных показаний датчиков на первой ступени ракеты-носителя он был отменен. SpaceX перенесла его на среду. Но за 3 часа до старта сообщила о новом отмены. В четверг запуску помешала неблагоприятная погода вблизи космодрома. Непогода повлияла и на решение о запуске ракеты в субботу.

"Запуск отменен в связи с непогодой, он перенесен на воскресенье", - сообщила компания SpaceX

Читайте также: Первый турист к Луне: кого Маск запустит в космос на мощной ракете SpaceX

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 декабря, 2018 суббота

больше новостей

22 декабря, 2018 суббота

21 декабря, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать