Самый тяжелый мужчина в мире наконец может передвигаться самостоятельно, - СМИ
Об этом сообщает издание The Mirror.
Мексиканец попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый тяжелый человек на планете в декабре 2016 года. Тогда он весил 594 килограмма.
С того момента 33-летний Франко пережил две операции по уменьшению объема желудка, первая из которых уменьшила орган на 75 процентов, и сбросил 294 килограмма, придерживаясь строгой диеты. Ради лечения мужчины в больнице установили специальные кровати.
"Самое важное для меня то, что я снова могу ходить. Шесть лет я не покидал свой дом и никуда не выходил, кроме больницы, - рассказал Франко. - Для меня большое достижение самому встать, сделать шаг, два или даже три. Но я рад , что начинаю двигаться ".
Мексиканец с детства страдал от лишнего веса. В подростковом возрасте он попал в ДТП, после чего впал в кому и некоторое время был прикован к постели. А пока восстанавливался, заедал стресс и потерял контроль над весом.
Врачи предполагают, что в ближайшие полтора года Франко сбросит еще 200 килограммов. Сейчас мужчина поставил перед собой цель стать человеком, который сбросит больше всего килограммов.
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