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Россияне не пускают в Мариупольский порт семь кораблей


фото: 24tv.ua
Из-за препятствования россиян в Мариупольский порт не могут зайти семь судов

Об этом сообщает ГП "Мариупольский морской торговый порт" в facebook.

"Сейчас РФ пытается дестабилизировать ситуацию в регионе путем тотального досмотра пароходов на канале. На данный момент в Мариупольский порт не могут зайти семь судов, а на причалах решительно не работы", - сказал директор порта Александр Олейник на встрече с парламентариями Великобритании, которые прибыли в Мариуполь.

  • 22 декабря стало известно, что США выделят военно-морским силам Украины дополнительно $10 млн в связи с инцидентом вблизи Керченского пролива.
  • Как заявил 21 декабря министр обороны Степан Полторак после встречи с с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном, группа военнослужащих военно-морских сил Великобритании в январе прибудет в Украину для определения размера необходимой помощи украинским ВМС.
  • Соединенные Штаты, в свою очередь, предлагают украинским ВМС свои фрегаты .
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