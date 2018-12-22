Россияне не пускают в Мариупольский порт семь кораблей
22 декабря, 2018, 16:22
Из-за препятствования россиян в Мариупольский порт не могут зайти семь судов
Об этом сообщает ГП "Мариупольский морской торговый порт" в facebook.
"Сейчас РФ пытается дестабилизировать ситуацию в регионе путем тотального досмотра пароходов на канале. На данный момент в Мариупольский порт не могут зайти семь судов, а на причалах решительно не работы", - сказал директор порта Александр Олейник на встрече с парламентариями Великобритании, которые прибыли в Мариуполь.
- 22 декабря стало известно, что США выделят военно-морским силам Украины дополнительно $10 млн в связи с инцидентом вблизи Керченского пролива.
- Как заявил 21 декабря министр обороны Степан Полторак после встречи с с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном, группа военнослужащих военно-морских сил Великобритании в январе прибудет в Украину для определения размера необходимой помощи украинским ВМС.
- Соединенные Штаты, в свою очередь, предлагают украинским ВМС свои фрегаты .
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