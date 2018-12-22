Россияне не пускают в Мариупольский порт семь кораблей

22 декабря, 2018, 16:22

Из-за препятствования россиян в Мариупольский порт не могут зайти семь судов

Об этом сообщает ГП "Мариупольский морской торговый порт" в facebook.

"Сейчас РФ пытается дестабилизировать ситуацию в регионе путем тотального досмотра пароходов на канале. На данный момент в Мариупольский порт не могут зайти семь судов, а на причалах решительно не работы", - сказал директор порта Александр Олейник на встрече с парламентариями Великобритании, которые прибыли в Мариуполь.