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Россия перебросила в Крым 10 истребителей


фото: dw.com
Россия перебросила на территорию оккупированного Крыма 10 истребителей Су-27 и Су-30

Об этом передает DW .

Россия перебросила на территорию аннексированного Крыма более 10 истребителей. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на собственный источник в Крыму. По этим данным, на крымском аэродроме "Бельбек" приземлились истребители Су-27 и Су-30.

О намерении перебросить боевые самолеты ранее заявляло министерство обороны России. В сообщении российского ведомства указано, что речь идет об истребителях полка 4-й армии ВВС и ПВО, которые прилетят из аэропорта "Крымск" в Краснодарском крае на аэродром "Бельбек" "к своему месту постоянной дислокации".

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