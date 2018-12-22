Радиоведущий в эфире полчаса успокаивал потенциального самоубийцу, пока к нему не приехала "скорая"

22 декабря, 2018, 20:00

Ведущий британской радиостанции Talkradio Иэн Ли в прямом эфире полчаса успокаивал потенциального самоубийцу, пока к нему не приехали врачи и полиция

Об этом пишет The Guardian.

По словам Ли, к нему в эфир позвонил слушатель Крис и рассказал, что у него передозировка наркотиками и он находится на одной из улиц города Плимут.

Пока к нему ехала скорая, мужчина рассказал, что страдает от депрессии и от посттравматического стрессового расстройства. "Я хочу умереть, Иэн", - в какой-то момент сказал звонивший, которому, по его словам, было около 60 лет.

Tonight we took a call from a man who had taken an overdose. He was lying in a street in Plymouth, dying. We managed to keep him online, get a description of what he looked like and was wearing, work out where he was and send an ambulance and police to him. Kept him on the phone - Iain Lee - talkRADIO (@iainlee) 20 декабря 2018 г.

Ли, который в эфире часто рассказывает о своих психические расстройства и о борьбе с суицидальными мыслями, начал успокаивать Криса. "Заткнись, мужик. Я знаю, что ты хочешь умереть, но я тебя люблю. О том, что ты хочешь умереть мы сможем завтра поговорить", - говорил Ли. Ведущий пытался убедить мужчину в том, что "что бы не случилось, во всем можно разобраться".

Tonight we took a call from a man who had taken an overdose. He was lying in a street in Plymouth, dying. We managed to keep him online, get a description of what he looked like and was wearing, work out where he was and send an ambulance and police to him. Kept him on the phone - Iain Lee - talkRADIO (@iainlee) 20 декабря 2018 г.

В ходе беседы Ли удалось узнать, как Крис выглядит и где находится, и отправить ему помощь. По словам ведущего, Крис несколько раз замолкал на несколько минут и Ли боялся, что тот уже умер.

Через 27 минут полиция подтвердила Ли, что нашла Криса. Позже стало известно, что звонившего отвезли в больницу. Официальное сообщество британских полицейских поблагодарило Ли за его поступок.