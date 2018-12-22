"Украинский аграрий" оказался лоббистом из России

22 декабря, 2018, 16:17

Замглавы "Всеукраинской аграрной рады" Михаил Соколов, отстаивающий необходимость импорта удобрений в Украину, по данным журналиста оказался известным лоббистом из России

В пятницу 21 декабря в Киеве прошла пресс-конференция на тему "Война против украинских аграриев: кому выгодно блокирование импорта удобрений?" Её участники потребовали разблокировать импорт удобрений в Украину из Беларуси, Казахстана, Литвы, Узбекистана, Болгарии и ряда других стран.

По их мнению, основанием для блокирования импорта стало недавнее требование ГФС Украины обеспечить усиленный контроль при импорте минеральных удобрений в Украину.

Как отметил в своей публикации в сети "Фейсбук" журналист и блогер Александр Рудоманов, "участники отрицали контрабанду минудобрений из России (хотя многие говорят, что она есть), и что через Беларусь и Казахстан невозможно продавать никакие российские удобрения".

В то же время, журналист отметил, что один из главных спикеров пресс-конференции Михаил Соколов является известным лоббистом из России. В частности, по данным Рудоманова, Соколов "работал в различных российских компаниях, а сейчас представляет себя в Украине в качестве заместителя председателя ОС "Всеукраинская аграрная рада".

Кроме того, журналист обращает внимание на два обстоятельства:

1) Михаил имел гражданство России, где долго жил и работал;

2) На сайте лоббистской фирмы Кесарев-консалтинг он числится одним из основателей компании вместе с неким Петром Орджоникидзе. Петр Орджоникижзе входит в состав совета директоров российского гиганта "Тольятиазот", который имеет 19% рынка минеральных удобрений России и 85% продукции которой отдается на экспорт (данные из Википедии)".

Журналист заявил, что на вопрос: "так вы лоббист россиян или защитник украинских аграриев?", он получил шквал непонятных поучений, но не получил исчерпывающего ответа.

Блогер также предоставил скриншоты из открытых источников, доказывающие связь замглавы ОС "Всеукраинская аграрная рада" с руководителем одного из крупнейших российских предприятий химической промышленности "Тольяттиазот".



скриншоты – Facebook Александра Рудоманова