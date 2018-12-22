"Манчестер Сити" сенсационно проиграл в чемпионате Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Чемпионы Англии открыли счет на 27-й минуте усилиями Гюндогана. "Кристал Пэлэс" в ответ забил три гола - отличились Джеффри Шлупп, Эндрус Таунсенд и Лука Миливоевич, который реализовал пенальти.
"Манчестер Сити" смог на это отреагировать еще одним голом в исполнении Кевина Де Брюйне и уступил 2:3.
Украинский хавбек манчестерцев Александр Зинченко весь матч просидел на скамейке запасных.
Из-за поражения отставание команды Хосепа Гвардиолы от лидера чемпионата Англии - "Ливерпуль", увеличилось до 4 очков. "Манчестер Сити" занимает вторую позицию.
Чемпионат Англии
18-й тур
22 декабря
"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлэс" 2: 3
Голы: Гюндоган, 27; Где Брюйне, 85 - Шлупп, 33; Таунсенд, 35; Миливоевич, 51 (пен.)
- Напомним, 1 декабря украинец Александр Зинченко сыграл в победном матче "Манчестер Сити" против "Борнмута" и покинул поле из-за травмы.
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