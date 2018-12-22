"Манчестер Сити" сенсационно проиграл в чемпионате Англии

22 декабря, 2018, 19:51

В 18-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" неожиданно уступил на своем поле "Кристал Пэлэс"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Чемпионы Англии открыли счет на 27-й минуте усилиями Гюндогана. "Кристал Пэлэс" в ответ забил три гола - отличились Джеффри Шлупп, Эндрус Таунсенд и Лука Миливоевич, который реализовал пенальти.

"Манчестер Сити" смог на это отреагировать еще одним голом в исполнении Кевина Де Брюйне и уступил 2:3.

Украинский хавбек манчестерцев Александр Зинченко весь матч просидел на скамейке запасных.

Из-за поражения отставание команды Хосепа Гвардиолы от лидера чемпионата Англии - "Ливерпуль", увеличилось до 4 очков. "Манчестер Сити" занимает вторую позицию.

Чемпионат Англии

18-й тур

22 декабря

"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлэс" 2: 3

Голы: Гюндоган, 27; Где Брюйне, 85 - Шлупп, 33; Таунсенд, 35; Миливоевич, 51 (пен.)