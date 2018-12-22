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На столичных Нивках жители перекрыли главную улицу с требованием включить отопление

В Киеве недовольные жители дома № 1/15 по улице Игоря Турчина (бывшая Василия Блюхера), что на жилом массиве "Нивки", утром в субботу, 22 декабря 2018 года, ограничили движение на углу улиц Стеценко и Щербакивского. Это важный перекресток, на котором пересекаются несколько транспортных артерий, в частности, троллейбусные и автобусные маршруты

Об этом сообщают ВартовиЕспресо .

По предварительной информации, около 30 человек безсперестанно двигаются по пешеходному переходу, тем самым ограничив движение транспорта на этом участке.

Людей возмутило отсутствие отопления в их доме, поэтому они были вынуждены пойти на активные действия, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

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