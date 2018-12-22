Мать покупателя, застреленного охранником в харьковском супермаркете: "На видео видно, что сын бежал, а не нападал"

22 декабря, 2018, 10:34

Появились важные дополнительные подробности по делу о гибели 24-летнего посетителя супермаркета "Рост" в Харькове. В сети опубликовано видео с уличной камеры наружного наблюдения, где видно, при каких обстоятельствах сотрудник государственной охраны делает смертельный выстрел, в связи с чем Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по статьям "Умышленное убийство" и "Превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия "

Об этом пишет газета Факты .

Обстоятельства, которые предшествовали тому, что произошло, до сих пор точно не установлены. Известно, что парень, придя в магазин, походил по торговому залу, где взял хлеб, рыбу и упаковку кефира. Еще в торговом зале надкусил хлеб и начал пить кефир, после чего принес эти продукты на кассу. На кассе у него якобы возник конфликт с охранниками. Они отвели покупателя в закрытую комнату, где нет камер видеонаблюдения. Что там происходило, не известно. Установленные на выходе из супермаркета камеры зафиксировали момент, как парень и охранник выбежали из помещения и сначала побежали в разные стороны. Затем охранник остановился и выстрелил в убегающего человека. Выстрел оказался смертельным.

Это произошло еще 5 декабря. Но видео с эпизодом убийства появилось в Интернете значительно позже. До этого момента в полиции охраны (охранник был сотрудником этого подразделения) говорили, что охранник всего лишь защищался от нападавшего на него агрессивной посетителя, который отказался платить за товар.

"Сотрудник полиции охраны с целью урегулирования ситуации подошел к посетителю, представился и предложил решить конфликт в рамках действующего законодательства и дождаться приезда наряда полиции. В служебном помещении гражданин вдруг набросился на полицейского охраны и нанес ему несколько ножевых ранений. Сотрудник полиции охраны, учитывая опасность, которая возникла для него и окружающих, использовал табельное огнестрельное оружие и ранил гражданина", - было сказано в официальном сообщении пресс-службы полиции харьковские ой области.

Почему этот посетитель оказался в служебном помещении, где не было камер видеонаблюдения, в полиции не уточнили. Как не сообщили и то, что выстрелил сотрудник полиции охраны уже на улице.

После того как это видео появилось в сети, делом заинтересовалось Государственное бюро расследований (ГБР). Там открыли уголовное производство по статьям "Умышленное убийство" и "Превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия". По словам директора Полтавского территориального управления ГБР (сфера деятельности которого распространяется на Харьковскую область) Владимира Тимошко, "следователи изучат правомерность применения оружия сотрудником взвода охраны общественной безопасности Управления полиции охраны в Харьковской области, в результате чего погиб человек".

Погибшего звали Никитой. Его мама Светлана Комар намерена добиваться наказания для убийцы своего сына.

"Никиту убили выстрелом в упор, - рассказала она. - На видеозаписи видно, что сын бежал, а не нападал. Зачем охранник в него стрелял? Сейчас в этом супермаркете сына называют злостным нарушителем - мол, ел продукты, а потом за них не заплатил . Вся эта история очень странная. Но, как бы там не было, разве это повод убивать человека?! "

По словам Светланы, последние три месяца сын жил и работал в Стокгольме. Домой приехал, чтобы подать документы на рабочую визу.

"Никита был серьезным и целенаправленным парнем, - продолжает Светлана. - закончил торгово-экономический университет, уехал работать в Швецию. В Стокгольме арендовал квартиру. Сын никогда не состоял в сомнительных компаниях и уж тем более не был замечен ни в каком криминале. Не могу себе представить, чтобы он пришел в супермаркет и, как там говорили, начал неадекватно себя вести ".