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Гигантская очередь за яйцами в оккупированном Луганске. Фотофакт

Очевидцы описывают в соцсетях невероятную очередь за продуктами в оккупированном Луганске. В частности, за яйцами

Подробности рассказывает Главное.ua .

"Пришлось посетить сегодня ярмарку в Луганске. Из-за дикого скачка цен на продукты, и в связи с наступающими праздниками, люди поперли целыми толпами. В основном все (стоят в очереди, - ред.) за яйцами, и эта очередь просто невероятная! Всего машин с яйцами две, у каждой стоит мент и следит за порядком, вот вам очередь за яйцами", - говорится в комментарии к фото.

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