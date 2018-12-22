Гигантская очередь за яйцами в оккупированном Луганске. Фотофакт
22 декабря, 2018, 15:28
Очевидцы описывают в соцсетях невероятную очередь за продуктами в оккупированном Луганске. В частности, за яйцами
Подробности рассказывает Главное.ua .
"Пришлось посетить сегодня ярмарку в Луганске. Из-за дикого скачка цен на продукты, и в связи с наступающими праздниками, люди поперли целыми толпами. В основном все (стоят в очереди, - ред.) за яйцами, и эта очередь просто невероятная! Всего машин с яйцами две, у каждой стоит мент и следит за порядком, вот вам очередь за яйцами", - говорится в комментарии к фото.
- Напомним, в декабре СБУ задержала одного из участников штурма здания СБУ в Луганске в 2014 году, который сообщил, что преcтупные действия координировали российские кубанские "казаки" .
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