Гундяев заявил, что Константинополь "оторвал" от РПЦ Финляндию, Эстонию и Польшу

22 декабря, 2018, 10:55

Патриарх Московский Кирилл (Гундяев) обвинил Константинополь в агрессии и заявил, что Русская православная церковь не будет возобновлять отношения с Вселенским патриархатом

Об этом он сказал во время доклада на Епархиальном собрании 21 декабря 2018 года в Москве, передает Религиозная правда .

В частности, глава РПЦ долго критиковал Вселенский Патриархат за предоставление автокефалии Украине и добавил, что речь идет о "Церкви, которая была нам Матерью".

Также он упомянул о якобы отобранных у РПЦ территориях.

"Вспомним 20-е, 30-е годы прошлого века, вспомним время святителя Тихона. Русская Церковь подвергалась атеистическим гонениям, а Константинополь делал все возможное, чтобы оторвать от ее живого тела те части, которые оказывались в пределах досягаемости: Эстонию, Финляндию, Польшу , Латвию ", - заявил Кирилл.