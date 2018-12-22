Гундяев заявил, что Константинополь "оторвал" от РПЦ Финляндию, Эстонию и Польшу
22 декабря, 2018, 10:55
Патриарх Московский Кирилл (Гундяев) обвинил Константинополь в агрессии и заявил, что Русская православная церковь не будет возобновлять отношения с Вселенским патриархатом
Об этом он сказал во время доклада на Епархиальном собрании 21 декабря 2018 года в Москве, передает Религиозная правда .
В частности, глава РПЦ долго критиковал Вселенский Патриархат за предоставление автокефалии Украине и добавил, что речь идет о "Церкви, которая была нам Матерью".
Также он упомянул о якобы отобранных у РПЦ территориях.
"Вспомним 20-е, 30-е годы прошлого века, вспомним время святителя Тихона. Русская Церковь подвергалась атеистическим гонениям, а Константинополь делал все возможное, чтобы оторвать от ее живого тела те части, которые оказывались в пределах досягаемости: Эстонию, Финляндию, Польшу , Латвию ", - заявил Кирилл.
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