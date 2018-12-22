Экс-президента Аргентины Кристину Киршнер будут судить за взятки в размере $ 160 млн
Об этом передает Укринформ со ссылкой на AFP .
"Бывший президент Аргентины Кристина Киршнер, которую обвиняют в получении взяток на сумму в десятки миллионов долларов США во время ее правления, будут судить в федеральном суде (страны - ред.)", - говорится в сообщении.
Суд также принял решение об аресте ее активов на сумму в 38 млн долларов США.
Киршнер обвиняют в получении миллионных взяток от бизнесменов за контракты, связанные с масштабными государственными работами.
По словам прокурора Карлоса Сторнелли, говорится о взятках на общую сумму в $ 160 млн.
Вместе с тем, в Аргентине бывшие президенты не могут быть заключены из-за их неприкосновенности. Даже если Киршнер признают виновной в совершении преступления, без полного снятия неприкосновенности ее нельзя будет посадить в тюрьму. В то же время в августе этого года аргентинский Сенат частично снял с нее неприкосновенность.
- Кристина Киршнер находилась на посту президента Аргентины с 2007 по 2015 год.
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