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Экс-президента Аргентины Кристину Киршнер будут судить за взятки в размере $ 160 млн


фото: web-compromat.com
Федеральный суд Аргентины будет судить бывшего президента страны Кристину Киршнер за взятки на сумму в десятки миллионов долларов США

Об этом передает Укринформ со ссылкой на AFP .

"Бывший президент Аргентины Кристина Киршнер, которую обвиняют в получении взяток на сумму в десятки миллионов долларов США во время ее правления, будут судить в федеральном суде (страны - ред.)", - говорится в сообщении.

Суд также принял решение об аресте ее активов на сумму в 38 млн долларов США.

Киршнер обвиняют в получении миллионных взяток от бизнесменов за контракты, связанные с масштабными государственными работами.

По словам прокурора Карлоса Сторнелли, говорится о взятках на общую сумму в $ 160 млн.

Вместе с тем, в Аргентине бывшие президенты не могут быть заключены из-за их неприкосновенности. Даже если Киршнер признают виновной в совершении преступления, без полного снятия неприкосновенности ее нельзя будет посадить в тюрьму. В то же время в августе этого года аргентинский Сенат частично снял с нее неприкосновенность.

  • Кристина Киршнер находилась на посту президента Аргентины с 2007 по 2015 год.
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