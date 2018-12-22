Движение Пушилина в ОРДО возглавил россиянин, который раньше занимался "МММ"
Такое решение было объявлено 21 декабря 2018 года на съезде актива "ДР", который состоялся в захваченном русскими и наемниками украинском городе Донецк, передают Новости Донбасса .
На этом посту Муратов заменил Наталью Волкову, которая стала "депутатом ДНР".
Алексей Муратов - гражданин России, был депутатом города Курчатов Курской области от пропутинской политической партии "Единая Россия". Однако в 2012 году он сложил с себя депутатские полномочия и стал функционером финансовой пирамиды "МММ".
"Прошу вас уволить меня в связи с тем, что смогу более эффективно помогать людям, развивая социальную сеть МММ", - написал Муратов в своем заявлении и уточнил, что цели и задачи "Единой России" противоречат идеям МММ.
После этого Муратов отправился развивать "МММ" в Индии, однако там был задержан полицией штата Ассам по подозрению в мошенничестве. Россиянина выпустили под залог и, по информации СМИ, он нелегально покинул страну.
В конце мая 2014 года Муратов объявил себя "официальным представителем "ДНР" в России".
В январе 2018 года в своем интервью для российского издания МК он назвался основателем криптовалюты prizm.
Справка
Пушилин является бывшим функционером "МММ" в Украине. Пропагандистские ресурсы боевиков скрывают этот факт его биографии.
- 11 ноября этого года Пушилин "победил" на "выборах" боевиков .
- Его предшественник - Александр Захарченко - 31 августа погиб в результате подрыва бомбы .
- Одним из первых "указов" Пушилина на новой должности была установлена выплата денежных компенсаций его семье в случае своей преждевременной смерти .
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-