Движение Пушилина в ОРДО возглавил россиянин, который раньше занимался "МММ"

22 декабря, 2018, 13:56

Главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин назначил Алексея Муратова руководителем центрального исполкома подконтрольного ему движения "Донецкая республика"

Такое решение было объявлено 21 декабря 2018 года на съезде актива "ДР", который состоялся в захваченном русскими и наемниками украинском городе Донецк, передают Новости Донбасса .

На этом посту Муратов заменил Наталью Волкову, которая стала "депутатом ДНР".

Алексей Муратов - гражданин России, был депутатом города Курчатов Курской области от пропутинской политической партии "Единая Россия". Однако в 2012 году он сложил с себя депутатские полномочия и стал функционером финансовой пирамиды "МММ".

"Прошу вас уволить меня в связи с тем, что смогу более эффективно помогать людям, развивая социальную сеть МММ", - написал Муратов в своем заявлении и уточнил, что цели и задачи "Единой России" противоречат идеям МММ.

После этого Муратов отправился развивать "МММ" в Индии, однако там был задержан полицией штата Ассам по подозрению в мошенничестве. Россиянина выпустили под залог и, по информации СМИ, он нелегально покинул страну.

В конце мая 2014 года Муратов объявил себя "официальным представителем "ДНР" в России".

В январе 2018 года в своем интервью для российского издания МК он назвался основателем криптовалюты prizm.

Справка

Пушилин является бывшим функционером "МММ" в Украине. Пропагандистские ресурсы боевиков скрывают этот факт его биографии.