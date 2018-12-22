Церковь Московского патриархата в Украине отказывается менять свое название

22 декабря, 2018, 11:18

В Украинской православной церкви Московского патриархата пока не видят оснований для изменения названия

Об этом глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП, архиепископ Климент (Вечеря) рассказал в эфире с Виталием Портниковым на Радио Свобода .

По его словам, сейчас юридический отдел Киевской митрополии УПЦ МП анализирует законопроект, который недавно приняла Верховная Рада. Согласно нимУПЦ (МП) должен указать в названии свою принадлежность к Русской православной церкви.

"На сегодняшний день у нас есть юридический отдел Киевской митрополии, который анализирует все законодательные инициативы. Мы пока не наблюдаем никаких вопросов, которые заставляли бы сегодня уже броситься и сломя голову менять что-то в своих уставных документах. В уставе, который зарегистрирован в Украине и действует, написано, что УПЦ является самоуправляемой церковью. У нас не то, что в государстве-агрессоре, а ни в одном другом зарубежно мгосударстве не находится центр", - отметил архиепископ Климент (Вечеря).

Он также отверг обвинения, что УПЦ МП якобы выступает на стороне России в вопросах Крыма и Донбасса.

"Вы не слышали заявления УПЦ о том, что она не признает аннексии Крыма, осуждает все, что происходит на Донбассе, призвала в том числе и руководителя российского государства прекратить эту агрессию? УПЦ неоднократно отмечала, что полностью поддерживает все инициативы украинского государства, касающиеся определения в том числе и дефиниций, связанных с тем, что происходит на востоке Украины", - заявил глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ (МП) Климент (Вечеря).