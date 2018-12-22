Британка зарабатывает на грязных носках, и отдает деньги на корм котам

22 декабря, 2018, 12:19

Фетишисты платят британке десятки тысяч фунтов стерлингов за грязное белье, а она тратит деньги на помощь бездомным животным

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Большую часть заработанных таким путем денег 33-летняя жительница города Бристоль с псевдонимом Raven Nix тратит на своих воспитанников. "Раньше мне приходилось думать о том, по карману ли помощь животным, которым я нужна, - говорит она. - А потом обнаружила, что могу продавать свое нижнее белье".

"У меня дома живут четыре кошки, еще одна на улице, а когда я их кормлю, приходят еще и бездомные - всего 11 во время кормления, - рассказывает Никс. - Кроме того, у меня есть зайчик. Пускаю их всех. Я живу одна и люблю их, настоящая кошатница. Не могу удержаться и не помочь животному, когда вижу, что оно в этом нуждается ".

Женщина рассказала, что несколько лет назад кто-то поинтересовался у нее в Facebook, нельзя ли купить ее нижнее белье. Она согласилась и впервые заработала на этом 20 фунтов стерлингов.

После этого на Никс посыпались похожие просьбы от других фетишистов. По ее словам, однажды ей заплатили 250 фунтов стерлингов за пару трусиков, которые она носила в течение недели. Затем ее ассортимент расширился за счет грязных носков, которые удается сбывать по 40 фунтов за три пары.

Еще один источник дохода - фанаты финансового доминирования. "Это "денежные рабы" - люди, которые платят просто так, - объясняет Никс. - Я даю им номер счета, и они переводят на него деньги. Им нравится, когда их игнорируют. Кто-то прислал мне 200 фунтов, и я даже не знаю, откуда они взялись. они со мной не разговаривают, я с ними - тоже. Для них это своего рода унижение - тот факт, что их не просят и даже не обращают на них внимание". Это занятие приносит Никс 60 тысяч фунтов стерлингов в год.