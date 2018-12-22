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Беринчик - Кристобаль: где смотреть титульный бой украинца


фото: K2 Promotions
Сегодня состоится бой за титул чемпиона WBO Oriental в легком весе между украинцемй Денисом Беринчиком и филиппинцем Росеки Кристобалем

Бой за титул чемпиона WBO (Всемирной боксерской организации) Oriental в легком весе (до 61,2 кг)

Денис Беринчик (Украина) - Росеки Кристобаль (Филиппины)

22 декабря, Бровары, Ледовая арена ТРЦ "Терминал"

Начало - 21:30

Прямая трансляция на телеканале "Интер".

Беринчик в этом поединке будет защищать титул WBO Oriental. Всего на профессиональном ринге украинец провел 9 поединков, одержал 9 побед (6 нокаутом). На счету Кристобаля 17 боев, 15 побед (11 нокаутом) и 2 поражения.

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