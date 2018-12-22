Беринчик - Кристобаль: где смотреть титульный бой украинца
22 декабря, 2018, 16:46
Сегодня состоится бой за титул чемпиона WBO Oriental в легком весе между украинцемй Денисом Беринчиком и филиппинцем Росеки Кристобалем
Бой за титул чемпиона WBO (Всемирной боксерской организации) Oriental в легком весе (до 61,2 кг)
Денис Беринчик (Украина) - Росеки Кристобаль (Филиппины)
22 декабря, Бровары, Ледовая арена ТРЦ "Терминал"
Начало - 21:30
Прямая трансляция на телеканале "Интер".
Беринчик в этом поединке будет защищать титул WBO Oriental. Всего на профессиональном ринге украинец провел 9 поединков, одержал 9 побед (6 нокаутом). На счету Кристобаля 17 боев, 15 побед (11 нокаутом) и 2 поражения.
- Напомним, Беринчик заявил, что ради чемпионского боя, готов сменить весовую категорию .
- 9 декабря другой украинский боксер Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу и отобрал у него титул чемпиона мира WBO в легком весе.
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