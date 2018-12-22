Американца чуть не застрелил охотник на снежного человека

22 декабря, 2018, 09:00

В штате Монтана (США), в округе Льюис-энд-Кларк один из жителей ушел в лес пострелять по мишеням, но чуть не погиб от пули охотника на снежного человека

Об этом сообщает издание Idaho Statesman .

Инцидент произошел в воскресенье, 16 декабря. Неизвестный мужчина вышел из черного Ford F-150 и обстрелял 27-летнего американца, пока тот тренировался за городом. Одна пуля прошла слева в метре от него, другая просвистела в нескольких сантиметрах справа. Мужчина спрятался за деревья, но обстрел продолжался. Когда выстрелы на время прекратились, он вышел из леса и прицелился в обидчика.

"Я подумал, что вы снежный человек. Я не тренируюсь в стрельбе, но если я вижу что-то похожее на снежного человека, то просто стреляю в это", - пояснил ошарашенному мужу водитель Ford. Охотник за чудовищем посоветовал американцу носить оранжевое, чтобы в будущем не возникало подобных ситуаций.

Мужчина, попавший под обстрел рассказал полиции об инциденте только на следующий день и не смог точно описать водителя, что вызвало сомнения в достоверности его истории у полиции. К тому же, человек попросил не выдвигать обвинений против стрелка. Однако, вскоре полицейским поступила еще одна жалоба на охотника за снежным человеком.

"Мы ищем этого человека. Он представляет серьезную опасность, если правда считает, что нормально стрелять по всем, кого он считает снежным человеком", - отметил шериф округа Лео Даттон.