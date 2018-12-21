Завод "Росава" отправит на передовую партию зимних шин для военной техники

21 декабря, 2018, 11:32

С завода «Росава» отгрузили на передовую партию из 104-х зимних резиновых покрышек для военной техники. Техническую помощь получили бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады

Шины поедут в зону боевых действий в районе Волновахи, где дислоцируется бригада. Покрышками переобуют легковые, легкогрузовые авто, кареты скорой помощи. Обувь именно этих автомобилей, по словам военных, на передовой изнашиваются быстрее.

"Военные действия, которые долгое время идут в Украине, не оставляют равнодушными ни одного украинца. Наша компания "Росава" максимально поддерживает украинскую армию. Сегодня передаем очередную партию шин для специализированной 128-й штурмовой бригады. "Росава" и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия для поддержания государства в вопросе защиты национальных интересов и поддержки украинской армии", - говорит Елена Мегель, директор по маркетингу ЗАО "Росава".

"Росава" изначально помогает и поддерживает военных через Министерство обороны, волонтеров и отдельные воинские части. Ранее уже передавали шины, закупали специальное оборудование для военной техники, сваривали "буржуйки" для обогрева и оказывали другую поддержку.

"Это очень большая и существенная помощь. Мы переобуем весь транспорт, который у нас есть. Выражаем большую благодарность заводу "Росава" за предоставление такой помощи батальонам, ротам, где есть транспорт которому нужны такие шины", - говорит Владимир Высочин, главный старшина ремонтно восстановительные батальона 128 ОГШБ.

128-я бригада - это сочетание горной пехоты и Сухопутных войск Украины. С первых дней воины показали себя бесстрашными бойцами. Отличились подвигами при обороне Луганского аэропорта, в районе Дебальцево и Горловки.