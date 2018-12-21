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Задержанная за шпионаж в пользу РФ Бутина остается в США без адвокатов


фото: AP
Семья гражданки РФ Марии Бутиной, арестованной в США за формальным обвинению в деятельности иностранного агента без надлежащей регистрации, не может оплачивать работу ее адвокатов
Об этом заявил ее отец Валерий Бутин, передает ТАСС .

"Юридическую поддержку оказывают [нанятые] адвокаты, возможность их оплачивать исчерпана полностью. <...> Процесс ведут те адвокаты, которые вели его до сих пор, <...> на момент подготовки к заключительного заседания они задолго до этого могут прекратить заниматься этим делом ", - сказал Бутин.

Он уточнил, что нужно перевести транш адвокатам 25 декабря, но средств на это нет и взять их негде. Во всех организациях, в которых Бутин обращался за материальной поддержкой, получил отказ, и адвокаты работают "под честное слово".

Государство же, по словам мужа, предоставляет их семьи лишь моральную и дипломатическую поддержку.

Бутин также рассказал, что не может поехать на свидание к дочери в США, поскольку нет финансовой возможности.

Ранее семья Бутина создала фонд для ее поддержки, но средства в него практически не поступают.

Как сообщалось, 30-летнюю россиянку Марию Бутину арестовали в июле в США по обвинению в попытке проникнуть в политические круги Республиканской партии, в частности через Национальную стрелковую ассоциацию с целью лоббирования российских интересов. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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