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Японцы создали робота-пингвина. Он ничего не умеет, но очень милый

Японский стартап Groove X создал робота-пингвина Lovot. Он не полезен, и может разве что составить компанию печальной человеку

Об этом пишет Reuters.

В робота Lovot встроены три камеры, которые позволяют людям общаться друг с другом или ухаживать за детьми. Однако, по словам разработчиков, главная особенность устройства - его милый дизайн, звук трогательного писка и функция "проситься на ручки".

Разработчики отмечают, что когда человек начинает укачивать работа, Lovot отвечает на ощупь теплом. При этом устройство запомнит, кто из людей его хозяин: в него встроен простой искусственный интеллект, запоминающий до тысячи человек.

В продаже Lovot появится в 2019 году. Стоимость устройства составит $3 тыс., Еще $90 придется отдать за ежемесячную абонентскую плату.

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